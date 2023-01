Calcio | Genoa; Gilardino | contro la Roma voglio concretezza

Pianetagenoa1893.net

La Roma è una formazione strutturata che ha segnato oltre il 47% dei propri gol dapiazzato. ... Squalificato Hefti, sarà unnon molto differente da quello visto a Bari prima della sosta. "...Ma in tutto questo c'era anche un'altra grande passione che teneva distinta dal suo lavoro: il, o più precisamente, ilIl difensore e i due centrocampisti dovrebbero fare parte dei convocati per la sfida di sabato contro il Modena ...Sono Fiorentina-Sampdoria (giovedì 12 gennaio alle 18) e Roma-Genoa (ore 21) a chiudere la prima settimana degli ottavi di finale di Coppa Italia. Un cartellone non esente da sorprese considerando la ...