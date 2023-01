Calcio e ultras | coi violenti non servono leggi speciali | ma volontà politica

... condotta da James Richardson , abbinata alla rivista cartacea 'Football Italia', in seguito rinominata 'Italia'. Ai tempi tutti i migliori giocatori del mondo giocavano nella nostra Serie A, ...... rappresentato dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi e da quello dello Sport Andrea Abodi, e quelli delcon i presidenti di Figc e Lega, Gabriele Gravina e Lorenzo Casini.Ultras. Nello Stivale il termine è utilizzato nel linguaggio politico con l'accezione di "oltranzista, estremista" - sia di destra sia di sinistra- e in quello sportivo e giornalistico per indicare un ...È iniziata al Viminale la riunione, convocata dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con i vertici del mondo del calcio per mettere in campo contromisure in seguito agli scontri ...