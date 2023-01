Cagliari-Como | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida delicata per entrambe, impegnate a raggiungere il più presto possibile la salvezza.si giocherà sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I sardi hanno avuto fin qui un rendimento troppo altalenante che al momento li ha portati fuori dalla zona playoff e a un passo dalla quella della retrocessione. Si spera che l’arrivo di Ranieri in panchina possa determinare un deciso cambio di marcia. I lariani si trovano al quart’ultimo posto, in piena lotta per non retrocedere. Le ultime due vittorie consecutive hanno alimentato le loro speranze salvezza e a continuare su questo trend. LE...

Queste tutte le designazioni arbitrali del 20esimo turno: SERIE B - 20GIORNATA - 14/01 - ORE 14 Bari - Parma arbitro: Baroni di Firenze arbitro: Meraviglia di Pistoia Perugia - ... Cagliari Como, la situazione degli avversari: ansia per Cutrone, l'ex rossoblù Baselli in dubbio Il fischietto di Pistoia è l'arbiro designato per i rossoblù nella ventesima giornata DESIGNAZIONE. Sarà Francesco Meraviglia a dirigere il match Cagliari-Como, sfida in programma sabato 14 gennaio al ...E' sbarcato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Cagliari-Elmas l'esterno sinistro Paulo Azzi. L'acquisto dal Modena non è stato ancora ufficializzato dal Cagliari perché firma ed annuncio saranno fo ...