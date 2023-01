Cagliari | Andrea Cossu patteggia sei mesi di carcere convertiti in multa

L'Unione Sarda.it

Il 10 marzo andrà in scena "La luna e i falò" di Cesare Pavese conBosca per una produzione BAM Teatro. Il 1 aprile "La supplente" di Giuseppe Manfridi, con Elena Pau per la regia di ...... Durke (), Sabores Bottega e Aperitivi (), Sa Cardiga e su Schironi (Spiaggia La Maddalena -), La Terrazza Bistrot (Poggio dei Pini,), Ristorante daal ... Raid Sconvolts contro le altre tifoserie: patteggiano in sei, tra loro anche Andrea Cossu C'è anche il nome dell'ex giocatore del Cagliari e ora dirigente Andrea Cossu tra quelli degli imputati che oggi in tribunale hanno patteggiato una condanna nell'ambito dell'inchiesta della Procura de ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...