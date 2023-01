Bus Air prende fuoco in viaggio | salvi autista e passeggeri

Agenzia ANSA

Un autobus diCampania è stato letteralmente divorato dalle fiamme in pochissimi minuti mentre stava percorrendo la linea che collega Avellino al comune di Santa Paolina. L'autista ha fermato l'automezzo dopo ......di Caserta rappresenta il primo passo di un percorso di progettazioni che l'Campania intende speditamente completare per dotare il capoluogo delle infrastrutture che costituiscano un terminal... Bus Air a fuoco in Irpinia, in salvo autista e passeggeri Si guarda ora al terminal bus allo stato di fattibilità progettuale, 15 milioni di euro la somma che è stata chiesta di inserire nei nuovi strumenti di finanziamento regionali già dal giungo scorso; ...La freddezza del conducente di una tratta di Avellino, dove un bus di linea avvolto dalle fiamme viene fatto evacuare con prontezza ...