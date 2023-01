(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lasciare o continuare. E fino a quando? Per un calciatore il momento delè sempre un passaggio controverso. Troppo presto, per alcuni, troppo tardi per molti altri. La prestazione, e la parata eccezionale, di Gianluigi(45 anni) in Inter-Parma ripropongono il dilemma eterno. Le immagini degli allenamenti di Zlatanhimovic (41 anni), insieme alla notizia del passo indietro precoce di Gareth(33 anni), alimentano un dibattito che si riaccende ogni volta che un grande giocatore deve fare i conti con il dato anagrafico e con il conseguente, ineluttabile, declino fisico. Il mondo delè pieno di storie di addii che hanno fatto discutere. Il calvario dell’ultima stagione di Francesco Totti alla Roma, complice il rapportocon Luciano ...

Adnkronos

... fanno i fanghi, gli aerosol e poi c'è un giro di babbione interessanti a Montecatini, poiva ... per le liste uefa Pm: nomi caldi Rm: Storari, che ne dici Oppure Marchegiani,va a ...Davanti arimarranno solo portieri, ovvero Ballotta (primo a 43 anni e 252 giorni),, Shovkovskyi e Schwarzer . Inutile dire che, segnando un gol, diventerebbe anche il bomber più anziano ... Buffon, Ibra e Bale: la scelta difficile del ritiro nel calcio (Adnkronos) – Lasciare o continuare. E fino a quando Per un calciatore il momento del ritiro è sempre un passaggio controverso. Troppo presto, per alcuni, troppo tardi per molti altri. La prestazione ...Lo svedese al lavoro per rientrare dopo l’intervento. Punta gli ottavi col Tottenham il 14 febbraio per diventare il giocatore di movimento più anziano prima in Champions e poi in campionato ...