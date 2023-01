Buffon esalta i tifosi sui social dopo Inter-Parma | «Eterno»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gigicontinua a stupire iche lo hannoto quindi sui, evidenziando la prestazione inLa prestazione di Gianluigiinha sorpreso tutti quelli che, a 45 anni suonati, davano il portiere ormai per finito. E invece lui, da campione qual è ancora, ha zittito i critici con quelle parate che hanno tenuto in vita i parmigiani fino all’ultimo minuto. Inevitabilmente quest’oggi, sui, gli elogi sono tutti per il portierone che viene definito “” e che non sembra abbia voglia di appendere i guantoni al chiodo tanto presto. L'articolo proviene da Calcio News 24.