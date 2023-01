Bufera su C’è posta per te | la segnalazione all’Agcom contro Maria De Filippi | «Taceva mentre si parlava delle violenze in una coppia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) «C’èper te inscena misoginia senza un intervento da parte della conduttrice». È quanto denuncia l’organizzazione non governativa Differenza Donna che ha deciso di segnalare la puntata del programma condotto daDe, andata in onda il 7 gennaio scorso e che ha visto come protagonista unaromana e il loro «matrimonio interrotto», all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Per la Ong che da luglio 2020 gestisce il 1522, ovvero il numero nazionale antiviolenza e e antistalking attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, la trasmissione avrebbe «divulgato la storia di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione dell’uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misoginarelazioni in assenza di ...