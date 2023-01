Buckingham Palace porta a nuovi livelli il famoso motto della regina Elisabetta | «Mai lamentarsi | mai spiegare»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)non reagisce. Finora, le tante accuse e rivelazioni fatte dal principe Harry in Spare – Il Minore, il memoir pubblicato ieri – e molte delle quali trapelate nelle scorse settimane – non hanno causato alcuna replica furiosa a corte. Una tattica, dicono i royal watcher inglesi, che era stata decisa già da tempo, in previsione degli attacchi da parte del rampollo ribelle. Ma fino a quando durerà? Il principe Harry e il memoir: tutto quello che c’è da sapere ...