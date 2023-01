Brasile | timore per il sabotaggio di infrastrutture strategiche “Chi finanzia queste azioni conosce i suoi obiettivi”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mentre i riflettori del mondo sono ancora tutti rivolti su Brasilia, lo spettro disovversive e sabotaggi compiuti da sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro lascia la città ormai blindata per avvicinarsi pericolosamente alledisseminate in tutto il Paese. Dopo i tentativi di attacchi e blocchi stradali registrati nelle ore immediatamente successive all’invasione degli edifici istituzionali della capitale contro raffinerie petrolifere in vari stati, nella notte tra lunedì e martedì a finire nel mirino sono state ledi trasmissione dell’energia elettrica. Almeno tre gli attacchi. Il più grave quello registrato contro una torre sulla linea di trasmissione Furnas che collega la centrale idroelettrica di Itaipu, la più grande dell’America latina, al sistema elettrico ...

