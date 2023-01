Brasile | Lula | “Bolsonaro non vuole riconoscere la sconfitta e si serve di pazzi”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Jaircontinua a non voleril risultato delle elezioni di fine ottobre e sidi un gruppo di “” per alimentare le violenze. Luiz Inácioda Silva continua a denunciare il comportamento del suo predecessore, mentre si temono nuove manifestazioni e violenze come quelle di tre giorni fa a Brasilia. “Purtroppo il presidente che ha lasciato il potere nonla. Ancora oggi ho visto dichiarazioni in cui non riconosce la. Posso solo considerarli un gruppo di, di persone con poco senso del ridicolo”, ha dettodopo un incontro con i vertici del Congresso. Secondo il presidente che si è insediato il primo gennaio ...