A Brasilia la polizia ha effettuato un sopralluogo nell'edificio della Corte Suprema vandalizzato, due giorni dopo che migliaia di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto ...... unica fonte di informazione per milioni di persone, totem della verità alternativa (leggi fake news), ora dal mistico telefonino inè arrivata l'ora di scappare. Ledegli attacchi ... Brasile, le immagini della Corte Suprema vandalizzata - Il Sole 24 ORE Milano, 11 gen. (askanews) - A Brasilia la polizia ha effettuato un sopralluogo nell'edificio della Corte Suprema vandalizzato, due giorni dopo ...Una marea di tracce online ormai incancellabili offrono agli inquirenti materiale per perseguire gli assaltatori di Brasilia, ma soprattutto per risalire alla regia della devastazione. Golpisti e simp ...