Brasile | la Corte suprema vieta la nuova manifestazione dei fan di Bolsonaro Licenziati in tronco i vertici della polizia di Brasilia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I gruppi di estrema destrani non sembrano appagati dall’assalto ai palazzi del potereCapitale portato domenica. I sostenitori dell’ex presidente, infatti, avrebbero provato a convocare via Telegram per questa sera un’altra grandenazionale per la ripresa del potere ae negli altri capoluoghi del Paese. Uno scenario che le istituzioni del Paese vogliono evitare a tutti i costi. In seguito alla richiesta dell’Avvocatura generale dello Stato, il giudicena Alexandre de Moraes ha infatti proibito l’occupazione e il blocco di strade o autostrade, nonché qualsiasiorganizzata davanti agli edifici pubblici. Il togato ha inoltre ...