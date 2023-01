Brasile | esonerati i vertici di tutte le forze di sicurezza per il tentato golpe di domenica Lula | «Spero atti di squilibrati»

Sky Tg24

Il governo Lula esonera tutti i vertici della sicurezza di Brasilia dopo che il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes ha ordinato l'arresto di Anderson Torres, ex ministro della Giustizia di ...Marco Guerra " Città del Vaticano Continua la stretta sulla sicurezza in, dopo l'assalto, avvenuto domenica scorsa, dei sostenitori radicali dell'ex presidente Bolsonaro ai palazzi delle istituzioni, nella capitale Brasilia. Il segretario esecutivo del ministero ... Brasile, esonerati vertici di tutte le forze di sicurezza di Brasilia I bolsonaristi radicali non mollano e convocano altre proteste. Tra gli arrestati c’è chi rischia fino a 24 anni di carcere.Gruppi di estrema destra parlano di una ‘mega-manifestazione nazionale per la ripresa del potere’ a partire dalle 18 (le 22 in Svizzera) in tutto il Paese ...