Brasile e Bolsonaro? Quando i compagni facevano lo stesso

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Brasilia, maggio 2017. Centinaia di migliaia di manifestanti scendono in piazza per protestare contro il presidente Michel Temer, alcuni di loro prendono d'assalto i ministeri della Pianificazione, della Sanità, della Finanza, della Cultura, del Lavoro e della Scienza e danno fuoco a quello dell'agricoltura. Temer è un corrotto acclarato, membro del Movimento Democratico Brasiliano, partito di centro, ma nulla giustifica la violenza della folla incitata dalla sinistra e dai sindacati che cerca di cacciare il presidente occupando i palazzi del potere. Brasilia, gennaio 2023. La scena si ripete identica, stavolta il presidente messo in discussione è Luis Inacio da Silva detto Lula ed è di sinistra, del Partito dei Lavoratori. La folla, che non è stata direttamente incitata dal suo rivale, l'ex presidente Jair, viene subito etichettata come neofascista. Nessuno, ...

Agenzia ANSA

BRASILIA - La colpa è del Codice Fonte. Senza quell'algoritmo occulto progettato dai complottisti della sinistra internazionale, le elezioni inle avrebbe vinte, quindi non ci sarebbe stato bisogno di tentare il colpo di Stato. "Fate gli spiritosi, ma le cose stanno proprio così". Si irrita Telma Vieira , quando avverte ..., ricoverato. Arrestati 1.200 sostenitori dell'ex presidentesi trova in un ospedale in Florida. Gli arresti dopo l'assalto a Brasilia ai palazzi del Parlamento, della ... Brasile: ordinato l'arresto del capo polizia di Brasilia L’ex leader sovranista: "Triste per le violenze, presto in patria". Capo della polizia in carcere, chiesto il fermo di un ex ministro ...Secondo il neo-responsabile della sicurezza del distretto di Brasilia, l’assalto ai palazzi agevolato da una vera e propria “operazione di sabotaggio” portata avanti dalle forze di sicurezza locali A ...