Brasile | detenuto assalto Planalto | ' militari hanno cercato di aiutarci a fuggire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Brasilia, 11 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Una delle persone arrestate per la loro partecipazione all'al palazzo, a Brasilia, ha riferito che alcuni membri dell'esercito brasilianodi aiutarli adall'edificio prima che venissero arrestati. La testimonianza dell'uomo, arrivato nella capitale brasiliana da Santa Catarina con altre 48 persone per "protestare contro la corruzione nel Paese e la mancanza di trasparenza nei processi elettorali", è stata fornita nell'ambito dei molti interrogatori ai quali sono stati sottoposti le centinaia di persone fermate per gli attacchi ai palazzi istituzionali. Un comandante dell'esercito, ha raccontato, ci ha esortato a “utilizzare un'uscita di emergenza” poco prima dell'arrivo in zona delle truppe della polizia militare ...