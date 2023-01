Brasile | Bolsonaro annuncia rientro entro fine mese

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Brasilia, 11 gen. (Adnkronos) - L'ex presidente delJairhato l'intenzione di rientrare in patria dagli Stati Unitiladi gennaio. In un discorso televisivo,ha parlato del suo ricovero in un ospedale vicino a Orlando, in Florida, per problemi intestinali. ''Questo è già il mio terzo ricovero per grave occlusione intestinale. Sono venuto a stare con la mia famiglia, ma non ho avuto giornate tranquille, prima c'è stato questo spiacevole episodio (le proteste indi domenica - ndr), e poi il mio ricovero", ha detto. Parlando del suoin, l'ex presidente ha sottolineato che i medici conoscono i suoi problemi di salute conseguenti all'accoltellamento ...

Open

L'ex presidente delJairè stato dimesso dall'ospedale vicino a Orlando, in Florida, dove era stato ricoverato per problemi intestinali. Lo riferiscono fonti della famigliacitate dai media ...Eppure le autorità parlano di soli 40 morti per Covid •, è caccia ai finanziatori dell'assalto. Bloccati i fondi di Jair. Intanto i cittadini scendono in piazza per manifestare ... Brasile, la Corte suprema ordina l'arresto dell'ex ministro di Bolsonaro e dell'ex capo della polizia militare di Brasilia I mal di pancia per Jair Bolsonaro non sono solo metaforici. L’ex presidente del Brasile ieri, all’indomani dell’assalto dei suo seguaci ai luoghi delle istituzioni del Paese, si è fatto ricoverare pe ...Brasilia, 11 gen. (Adnkronos) – L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato l’intenzione di rientrare in patria dagli Stati Uniti entro la fine di gennaio. In un discorso televisivo, Bols ...