Brad Pitt in vacanza con la nuova compagna che somiglia ad Angelina Jolie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha una, sembra sia di nuovo innamorato dopo Angela, dopo tutte le incomprensioni e i problemi.però procede con cautela, il legame con Ines Ramon è ufficiale ma non appaiono insieme sotto i riflettori. Hanno festeggiato insieme il capodanno, l’attore è volato in Messico dalla. 59 anni, 30 anni Ines Ramon che è designer di gioielli e vice presidente di Anita Ko, il brand di lusso nel settore, ed è lei che ha guarito le ferite di una dolorosa separazione. C’è chi dalle poche foto di Ines Romano ha intravisto subito una lievenza con, come a voler confermare che ...