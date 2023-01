(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Giornata positiva per le, con gli investitori in attesa dei nuovi dati sull'inflazione statunitense. Bene Hong Kong, con l'Hang Seng che guadagna lo 0,80% e Seoul, che ha chiuso in ...

Tiscali Notizie

Le, con l'eccezione dei listini della Cina Continentale, si muovo in rialzo , con gli investitori che attendono ulteriori segnali sulla salute economica degli Stati Uniti dalla lettura ...Giornata positiva per le, con gli investitori in attesa dei nuovi dati sull'inflazione statunitense. Bene Hong Kong, con l'Hang Seng che guadagna lo 0,80% e Seoul, che ha chiuso in rialzo dello 0,35%. Negativa ... Borse asiatiche in rialzo tranne Shanghai su timori Covid Roma, 11 gen. (askanews) - Giornata positiva per le borse asiatiche, con gli investitori in attesa dei nuovi dati sull'inflazione statunitense.Futures Usa poco mossi dopo la terza sessione consecutiva di guadagni per l'indice Nasdaq. Ieri il listino tecnologico Nasdaq Composite è salito dell'1,01 ...