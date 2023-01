Agenzia ANSA

Le Borse europee accelerano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I principali listini del Vecchio continente ritrovano un clima di ottimismo con gli investitori pronti a ...Marginale aumento delladi Milano , mentre il resto dell'è all'insegna del toro. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,075. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso ... Borsa:Europa accelera in attesa di Wall Street, Milano +0,6% - Economia Piazza Affari avanza dello 0,6%. Spread a 185 punti base (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Dopo un avvio incerto, le Borse ...Guidance rendimento scende a 160 pb sopra midswap (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gennaio - Ordini per oltre 3,25 miliardi di euro per il primo sustainability-linked bond di Pirelli a 5 an ...