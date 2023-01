Tiscali Notizie

dioggi 11 gennaio: il Ftse Mib apre in rialzo rispetto ai 25.364 punti di chiusura di ieri . Il clima dei mercati è di cauto ottimismo, con la riapertura della Cina in primo piano e i ...Ladirallenta con il Ftse Mib ( - 0,06%) che galleggia sulla parità. A Piazza Affari, appesantita dalle banche, scivola Amplifon ( - 2,2%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 191 punti, ... Borsa: Milano rallenta con le banche, Amplifon -2,2% (ANSA) - MILANO, 11 GEN - La Borsa di Milano rallenta con il Ftse Mib (-0,06%) che galleggia sulla parità. A Piazza Affari, appesantita dalle ...La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,15% a 25.403 punti, ma dopo i primi scambi vira in rosso. Nel listino principale guadagnano Iveco Group (+1,44%) e Tenaris (+1 ...