Borsa | Milano in rialzo con Hera e Iveco in luce

Ladi, al pari delle altre Piazze europee, archivia la terza seduta della settimana in rialzo (Ftse Mib +0,72% a 25.546 punti) in attesa dell'inflazione Usa (domani) e dell'avvio della ...Alladi Londra bene il comparto del turismo con Tui +3,43% e Carnival +3,25%. Fla - 11 - 01 - 23 18:11:39 (0538) 5 NNNN Borse, Milano chiude piatta anche dopo le parole di Powell. Gas a 70 euro Spread BTp/bund in calo a 186 punti base. Ancora giu' il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Chiusura positiva per le Borse ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gennaio - Banca Generali ha registrato un raccolta netta totale del mese di dicembre positiva per 640 milioni di euro portando il totale del 2022 a 5,7 mili ...