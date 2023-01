Borsa | Milano in rialzo | brillano le utility

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ladi(+0,5%) ingrana la marcia e prosegue la seduta in, in linea con i principali listini europei. A Piazza Affarilecon il prezzo del gas in netto calo. Lo ...

Ladi(+0,5%) ingrana la marcia e prosegue la seduta in rialzo, in linea con i principali listini europei. A Piazza Affari brillano le utility con il prezzo del gas in netto calo. Lo spread ...... - 3,2% a 67,80 euro al MWh 11 gennaio - 09:44 BTp: spread con Bund stabile a 191 punti, rendimento cala al 4,16% 11 gennaio - 09:19: Europa apre positiva con occhi su inflazione, a(+0,...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...(ANSA) - MILANO, 11 GEN - La Borsa di Milano (+0,5%) ingrana la marcia e prosegue la seduta in rialzo, in linea con i principali listini europei. A Piazza Affari brillano le utility con il prezzo del ...