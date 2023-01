Borsa | Europa apre in rialzo | si guarda alle mosse della Fed

***apre in lieve rialzo, Milano +0,14%, Parigi +0,16% (RCO). 11 - 01 - 23 09:01:49 (0160) 0 NNNNSt in coda dopo il downgrade di Goldman. Gas a 71 euro . Le Borse europee provano a rimettersi sulla via dei rialzi di inizio anno, in attesa di nuove indicazioni sull'inflazione (in Italia arrivano ...St in coda dopo il downgrade di Goldman. Gas a 71 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Le Borse europee provano a rimettersi sulla via dei rialzi di inizio anno, in attesa di nuove i ...Borsa: Europa debole aspettando Powell, Milano tiene (-0,1%) con Stellantis e oil Gas giu' a 70 euro/MWh, sale il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - Le Borse europee… Leggi ...