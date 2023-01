Borsa di studio per imparare l’inglese | come vincerla?

Leggi su appuntidizelda

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Studiare all’estero è un’esperienza che ti cambia la vita. Un’esperienza unica ed indimenticabile. Per questo, molti studenti da tutto il mondo fanno il possibile per aggiudicarsi unadie realizzare i propri sogni. Cos’è unadifunziona? Vincere unadipermette a qualsiasi studente, anche coloro che normalmente non riuscirebbero a permetterselo per condizioni economiche familiari, di accedere a formazioni e programmi dinazionali o internazionali, grazie a dei fondi che Scuole, Fondazioni o Università, ma anche Enti Governativi, mettono a disposizione per finanziare l’istruzione degli studenti. Questo perché la meritocrazia è essenziale in una società che funzioni, poiché permette ...