Agenzia ANSA

Le Borse asiatiche concludono la seduta in rialzo con gli investitori che guardano alla situazione economica in Cina dopo l'addio alla politica della tolleranza zero al Covid. Sui mercati c'è aria di ...Anche i futures europei mostrano un certo ottimismo, mentre il dollaro si stabilizza Ladi ... Il più ampio indice MSCI delle azioni dell'area- Pacifico al di fuori del Giappone è salito ... Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a inflazione Usa - Economia Futures Usa poco mossi dopo la terza sessione consecutiva di guadagni per l'indice Nasdaq. Ieri il listino tecnologico Nasdaq Composite è salito dell'1,01 ...Le Borse asiatiche concludono la seduta in rialzo con gli investitori che guardano alla situazione economica in Cina dopo l'addio alla politica della tolleranza zero al Covid. (ANSA) ...