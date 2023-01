Boomerissima | Alessia Marcuzzi spiazzata da Facchinetti | ' Ricordi cosa abbiamo fatto?' Gelo in studio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nella prima puntata diha ospitato anche Francesco, suo ex compagno e padre della figlia Mia. I due, non è un mistero, hanno mantenuto un ottimo rapporto, al ...

Marcuzzi è tornata in televisione: ha infatti debuttato su Rai 2, il nuovo programma tv che mette a confronto la generazione dei Boomers e quella dei Millennials. Proprio durante ...Nella prima puntata diMarcuzzi ha ospitato anche Francesco Facchinetti , suo ex compagno e padre della figlia Mia. I due, non è un mistero, hanno mantenuto un ottimo rapporto, al punto che si vedono ... Il momento è arrivato: Alessia Marcuzzi debutta con Boomerissima Il nuovo look e l'aspetto differente non sono piaciuti agli utenti che hanno criticato Facchinetti, c'è chi è arrivato a fare del body shaming prendendo di mira il suo aspetto fisico.Alessia Marcuzzi è tornata in tv dopo quasi due anni passati lontana dai riflettori. Certo, ha mantenuto un contatto diretto con i fan attraverso i social, ma ha evitato ospitate e nuovi progetti. Ora ...