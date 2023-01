Boom di bronchioliti da virus sincinziale nei bambini | ospedali pediatrici in affanno in tutta Italia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Pediatrie inin molte realtà d’a causa delle tante infezioni darespiratori nei, in particolare ledaRespiratorio Sinciziale (Vrs). E’ allarme che lancia la Societàna di Pediatria (Sip) per le realtà pediatriche, dalla Sicilia al Lazio, dalla Toscana alla Lombardia.sotto pressioni a causa dellenei“Registriamo un incremento degli accessi in pronto soccorso per infezioni respiratorie del 300% superiore rispetto ai due anni precedenti, con l’80% dei posti letto occupati dacon bronchiolite da Vrs, orespiratorio sinciziale“. Lo afferma Giovanni Corsello, direttore del dipartimento ...

