Bonus bollette 2023 | come funziona | requisiti e nuova soglia Isee

Leggi su risparmioggi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il governo ha messo in atto un nuovo sistema di sostegno economico per le famiglie in difficoltà, il, che prevede un nuovo tettoper poter accedere ai benefici. Le famiglie che non superano questo tetto avranno diritto a sconti significativi sui consumi di acqua, luce e gas. Tuttavia, è necessario soddisfare alcuni. Andiamo a scoprire i dettagli.: nuovo tettoC’è un nuovo tettoda non superare per poter beneficiare del: ladi spesa, infatti, è aumentata rispetto all’anno precedente e questo fattore implica un aumento della platea dei ...