Bonus 800€ per i genitori | ora puoi fare domanda | come scaricarla | CAF o no

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Oggi avere un figlio è una spesa grandissima anche perché con gli stipendi sempre più precari e con l’inflazione sempre più forte tanticoncretamente non ce la fanno a mantenere i propri figli. Avere dei figli significa un continuo esborso per le famiglie. Mentre in altri Stati europei lo stato sociale aiuta iche hanno i figli e li fa sentire sempre circondati da una protezione per poter mantenere la propria prole questo in Italia non esiste. Tuttavia arriva unda €800 che può aiutare proprio iche si trovino in particolari situazioni.separati (I Love Trading)La legge del 17 dicembre 2021 ha previsto un fondo per aiutare ilavoratori a portare avanti le spese per la crescita dei propri figli. In sostanza i ...