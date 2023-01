Bonus 200 euro anche agli autonomi senza partita IVA

E' un ampliamento che riguarda gli specializzandi in medicina e chirurgia ma non solo: il decreto del ministero del Lavoro in dirittura d'arrivo suleuro estende la somma una tantum ai lavoratori autonomi senza partita IVA . Il nuovo decreto ministeriale, firmato il 7 dicembre, è stato registrato alla Corte dei Conti ed è atteso a breve ...Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La misura rientra in un decreto - legge che propone "disposizioni urgenti in materia di ...Obbligo per i distributori di esporre il prezzo medio nazionale dei carburanti insieme quello praticato di benzina, diesel.Il bonus di 200 euro per le partite Iva è stato esteso anche ai lavoratori autonomi e professionisti che non ce l'hanno.