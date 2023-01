Bologna | Roberto Grandi condannato a 7 mesi per la morte di Matteo Prodi | pronipote dell' ex premier

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'ex assessore alla Cultura aveva investito due anni fa il giovane 18enne mentre era in bici. Oggi la sentenza del processo in abbreviato. I legali'imputato: "La sua unica responsabilità è di essersi trovato in quel punto a quell'ora"

Corriere

Sette mesi e tre giorni, con la sospensione condizionale della pena. E' la condanna del Gup del tribunale diperGrandi, sociologo ed ex presidente dell'Istituzione Musei di, accusato di omicidio stradale: alla guida della propria auto, il 27 febbraio 2020, travolse e uccise sui Colli,...- Per la morte di Matteo Prodi il massmediologoGrandi è stato condannato a 7 mesi con la condizionale e la non menzione. Si è tenuto questa mattina il processo in abbreviato a carico ... Matteo Prodi morto investito a Bologna, Roberto Grandi condannato a 7 mesi Il 27 febbraio 2020 sui colli l’incidente stradale: Grandi investì il 18enne pronipote dell’ex premier che era in sella alla sua bici. La Procura aveva chiesto 8 mesi. La famiglia era già stata risarc ...Il 18enne Matteo fu travolto mentre era in sella alla sua bici. L'ex assessore comunale e sociologo aveva già raggiunto un accordo con i familiari per un risarcimento ...