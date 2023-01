Italia Oggi

E' come la vita di Giacomo Leopardi: 'travagliosa/ era mia vita: ed è, né cangia stile'. I travagli, politici (non umani come per il poeta), colpiscono Giorgia Meloni e il suo governo, tanto che non ... Bolgia legislativa, non è cambiato niente - ItaliaOggi.it E' come la vita di Giacomo Leopardi: “travagliosa/ era mia vita: ed è, né cangia stile”. I travagli, politici (non ...