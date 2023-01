Blue Monday 2023 | il 16 gennaio è il giorno più triste dell’anno | come superare la giornata

(Di mercoledì 11 gennaio 2023). Natale e Capodanno ormai sono archiviati da tempo, con tutto il loro carico di gioia, abbuffate, risate e bevute in buona compagnia. E così, dopo questa ”botta” di serotonina, ora ci aspetta il ”down”: arriva infatti anche ilpiù, il cosiddetto, che tradotto letteralmente significa il lunedì blu o lunedì, da cui anche il noto genere musicale ”s”. Ancora stentate a credersi, e forse vi starete proprio in questo momento stropicciando gli occhi, ma è tutto vero. Ora, la domanda è: com’è nata questa deprimente ricorrenza? E perché proprio di colore blu? Scopriamo qualche dettaglio in più su questa deprimente ricorrenza....

Insomma, se il prossimo 16 gennaio vedete tutto nero e nulla vi strappa un sorriso, la colpa è nella data: è il 'Blue Monday'. Il perché del colore è presto detto: nella cultura anglosassone il blu ... Tre tips da seguire per cancellare la tristezza di gennaio e non solo con i consigli di Aspria Harbour Club MILANO - Il Blue Monday è oggi una vera ricorrenza che nasce nel 2005 quando il divulgatore scientifico e psicologo presso l'Università di Cardiff Cliff Arnall, lo individuò come "il giorno più triste dell'anno". Il terzo lunedì di gennaio sembra essere la giornata più difficile da affrontare dell'intero calendario. Ma si tratterebbe di una bufala dura a morire ...