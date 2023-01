Bimbo soffoca | poliziotto gli salva la vita

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il sorriso sul volto di Marco ha un significato speciale. È felice per averto laad undi due anni che stavando. Lui,in servizio all’ufficio Immigrazione della questura di Bologna, vedendo la mamma nel panico, ha capito che non c’era tempo da perdere. Ha preso il piccolo e gli ha praticato la manovra di Heimlich, aiutandolo a tornare a respirare. Per fortuna solo un brutto spavento che presto sarà un lontano ricordo. L'articolo proviene da Forze Armate News.

il Resto del Carlino

...relativi al ricovero e alla morte subito dopo la denuncia presentata dai genitori del. I 27 ... morta coppia di anziani Cronaca Foggia, mangia un cornetto e: anziano muore dopo due ore in ...e uccide il figlio dopo aver twittato strani messaggi I fatti sono avvenuti tra il 12 ... giunti sul posto, riuscirono a salvare l'omicida ma non ildi 8 anni che successivamente è stato ... Rimini, bambino muore soffocato da un boccone - Cronaca ... Il bimbo si trovava all'interno della struttura insieme ai genitori, quando la madre, agitata, si è accorta che suo figlio, nel passeggino, sembrava incosciente e ha chiesto aiuto ...On. Loizzo: “Marco Tinello eroe calabrese. Grazie Meloni” “Ringrazio il presidente Meloni per avere elogiato pubblicamente Marco Tinello, il poliziotto catanzarese in servizio a Bologna che ha ...