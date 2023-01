Bimbo picchiato e ricoverato a Ventimiglia | aggredito in strada il compagno della nonna

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il nonno acquisito di R. il bambino di 6 anni, finito in ospedale dopo un pestaggio avvenuto il 19 dicembre, per cui sono indagati per lesioni gravissime dolose l'uomo e lapaterna ...

Primocanale

L'uomo prima aveva ammesso di averil piccolo perché aveva disobbedito a un ordine mentre lui stava compiendo un lavoro in una stanza di casa, poi ha ritrattato durante una trasmissione ...Ci sono terribili sviluppi nella vicenda dela Ventimiglia : è stato aggredito in strada il compagno della nonna che avrebbe inferto al piccolo i colpi per cui in un primo momento era 'passata' la versione dell'investimento. Da ... Ventimiglia, bimbo picchiato: aggredito in strada il nonno indagato - Primocanale.it - Le notizie aggiornat... Il compagno della nonna di R., il bimbo di 6 anni finito in ospedale a Ventimiglia, è stato aggredito davanti a un ufficio postale. L’agenzia di… Leggi ...VENTIMIGLIA - Sarebbe stato aggredito verbalmente e fisicamente davanti a un ufficio postale di Ventimiglia il nonno acquisito del bambino di 6 anni ricoverato a Genova dopo aver subito un pestaggio l ...