Bimbo di due anni si arrampica sul letto e cade dalla finestra | è grave in ospedale S' indaga sulla famiglia

Corriere

... ho pensato di morire' Caduta accidentale Secondo una parziale prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, pare che al momento della caduta la mamma e ifratelli delfossero in un'altra ...Le equipes sanitarie deimezzi, insieme agli infermieri che sono scesi dai reparti, hanno assistito la donna nel parto, avvenuto in auto, in prossimità del padiglione 15. Poi mamma esono ... Bimbo di due anni precipita dalla finestra: è grave Bimba di 3 anni muore dopo il ricovero: aperta un'inchiesta con la Procura di Napoli che sequestra le cartelle cliniche e dispone l'autopsia ...E' caduto dal balcone di casa, al primo piano, ma per fortuna un passante ha fatto subito scattare i soccorsi. Un bambino di due anni, è precipitato nel vuoto, da un'altezza ...