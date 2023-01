Biathlon | start list individuale femminile Ruhpolding 2023 | italiane in gara e pettorali di partenza

FondoItalia.it

... leStaffette e la Mass; al via delle gare tedesche, tra gli altri, Samuela Comola, Didier Bionaz e David Zingerle (Centro sportivo Esercito). IbuCupReduci dalle fatiche slovacche di ...Lalist dell'inseguimento maschile di Pokljuka valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Saranno sei gli azzurri al via: il primo a ... Biathlon - Ecco la start list dell'individuale di Ruhpolding: il primo ... Giovedì 12 gennaio (ore 14.10) andrà in scena la 15 km individuale femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon. Anche le ragazze iniziano l’intenso fine settiman ...und Letzter. Felix Leitner war nicht am Start. Der Tiroler versucht, mit einem Trainingsblock wieder besser in Form zu kommen. Als zweiter Bewerb steht am Donnerstag das Einzel der Frauen auf dem ...