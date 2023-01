Beyoncé ha chiesto a Britney Spears di collaborare

Leggi su biccy

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sarà per la grande attenzione che ha attirato su di lei da quando è stata liberata dalla conservatorship e perché non rilascia suo materiale da sette anni (oltre a fatto che è una grande icona), ma ultimamente tutti voglionocon(Madonna aveva pensato anche ad un tour in coppia). Nei mesi scorsihaalla collega di apparire in un suo video musicale, ma pare che alla fine il progetto sia naufragato. Page Six ha provato a contattare i team delle due grandi artiste, ma nessuno ha voluto spiegare come mai la collaborazione non è andata in porto. “ha contattato”. “stava per fare un altro colpaccio dei suoi. La superstar della musica haa ...