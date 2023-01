Bersani a La7 | “Servono almeno 15 miliardi senza fare debito Come trovarli? Coi contributi di solidarietà dei redditi e dei profitti più alti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Con l’11% di inflazione è arrivata una specie di patrimoniale a rovescio sul lavoro dipendente salariato, sulla precarietàdifese, sul wel, perché abbiamo una sanità che con la fuga dal pubblico poco a poco si sta disgregando. Di fronte a questa realtà il governo non può divagare. Bisogna saltarci dentro“. Sono le parole dell’ex deputato di LeU Pier Luigi, che, ospite di Dimartedì (La7), analizza la situazione italiana, proponendo possibili soluzioni e criticando severamente l’approccio troppo ideologico del governo Meloni :”Certo, la destra fa la destra. Ma è la destra italiana, che non è né liberale, né sociale. Da sempre è una destra gerarchica e corporativa: il fisco va per categorie e quindi arriveranno anche le mutue; ‘legge e ordine’ per quelli che fanno i rave ma non per gli evasori fiscali; il lavoro si deve ...