Berlinale 2023 | She Came to Me con Anne Hathaway e Peter Dinklage aprirà il Festival

Il film diretto da Rebecca Miller, e incentrato su un compositore in crisi creativa, aprirà il Festival di BerlinoShe Came to ..., She Came to Me con Peter Dinklage aprirà il festival. La commedia romantica di Rebecca Miller, che vede protagonista un cast di altissimo livello, è stato scelto per aprire l'evento al ... Berlinale 2023, She Came to Me con Peter Dinklage aprirà il festival Il 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino si aprirà il 16 febbraio 2023 con la prima mondiale della produzione statunitense She Came to Me. La commedia romantica della regista e sceneggiatr ...La commedia romantica di Rebecca Miller, che vede protagonista un cast di altissimo livello, è stato scelto per aprire l'evento al via dal 16 febbraio.