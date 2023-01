Bereszynski | “Voglio dare il massimo” | poi il pronostico su Napoli-Juve

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilha anticipato i tempi e ha chiuso in netto anticipo il primo colpo di mercato del mercato invernale. Dalla Sampdoria è arrivato Bartosz, terzino destro polacco: a Genova è andato in prestito Alessandro Zanoli, pronto a farsi le ossa sotto la guida di Dejan Stankovic. Bartosz(FOTO: SSC) Intervista, le prime parole da giocatore delha parlato per la prima volta da giocatore delai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, radio ufficiale del club. Queste le sue parole. “Quando ho saputo dell’interesse delè stato prima di Natale e sono rimasto molto contento. Per me è un onore essere qui”. “fare ...