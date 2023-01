Bereszynski si presenta | “Sorpreso dalla chiamata del Napoli E’ un onore essere qui”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBartoszè il nuovo volto del. Arrivato in prestito con diritto di riscattoSampdoria, il calciatore si èto al tifo partenopeo rilasciando un’intervista alla radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. “Sono felicissimo dial, per me è unvestire la maglia azzurra”, ha detto il difensore polacco, raccontando i suoi primi giorni dopo il trasferimentoSampdoria. “Quando mi ha chiamato la società azzurra sono statoma anche molto contento – ha raccontato l’ex doriano – E’ una bellissima notizia sapere che un Club cosi’ prestigioso si interessi a me, gioco nel gruppo che reputo tra i più forti d’Italia. Lo spogliatoio mi ha accolto ...

