Beppe Fenoglio La prima scelta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E’bello che questo libro non sia un’apologia di. Ed è interessante (per il lettore sazio di pagine critiche scritte in “critichese”) che l’autore sia uno dei suoi personaggi. Si potrà riba... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti