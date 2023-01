Benzina | il governo vara il decreto trasparenza | dalle sanzioni ai buoni benzina LE NUOVE NORME

Il Fatto Quotidiano

Print this article Font size - 16 + Ilvara un decreto contro la speculazione sul carburante Per la tutela dei consumatori i distributori didovranno esporre il prezzo medio nazionale dei carburanti che ogni giorno verrà ...Ilha rinnovato il bonus: per i primi tre mesi dell'anno, "il valore dei buoniceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per ... Benzina, il governo impone ai gestori di esporre il prezzo medio nazionale vicino a quello di vendita Intervento del Governo a favore dei consumatori ... Ciriani: "Se i conti lo consentiranno, agiremo per ridurre anche il costo della benzina". Pichetto: "Si va verso una stabilizzazione dei prezzi".I cintenuti del decreto all'esame varato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Esporre il prezzo medio è un obbligo: a vigilare saranno anche ...