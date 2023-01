Benzina | il decreto trasparenza divide la maggioranza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha approvato unche rinnova per il primo trimestre 2023 i buoniper un valore massimo di 200 euro per lavoratore dipendente. È stato inoltre introdotto un nuovo regime diper la vendita dei carburanti attraverso l’individuazione di un prezzo medio nazionale da esporre ai distributori ed è stato definito anche un impianto sanzionatorio per i trasgressori. Esclusi invece interventi sulle accise. IlIlsi chiama “norme sulladei prezzi sui carburanti e sul rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del garante dei prezzi”. Il testo prevede che esercenti e gestori siano obbligati ad esporre il prezzo medio ...

Agenzia ANSA

