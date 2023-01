Benzina | il decreto trasparenza divide la maggioranza | no tagli accise

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha approvato unche rinnova per il primo trimestre 2023 i buoniper un valore massimo di 200 euro per lavoratore dipendente. È stato inoltre introdotto un nuovo regime diper la vendita dei carburanti attraverso l’individuazione di un prezzo medio nazionale da esporre ai distributori ed è stato definito anche un impianto sanzionatorio per i trasgressori. Esclusi invece interventi sullesollecitati dai gestori dopo la recente impennata dei prezzi. IlIlsi chiama “norme sulladei prezzi sui carburanti e sul rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del garante dei prezzi”. Il testo ...

La rassegna di oggi CORRIERE DELLA SERA ", misura anti rincari" apre il maggiore quotidiano nazionale. Il Governo vara il"per favorire la trasparenza " si legge.