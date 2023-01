Agenzia ANSA

Si è tenuta oggi, da quanto si apprende, una riunone tra le tre sigle che rappresentano i gestori dei carburanti: Faib - Confesercenti, Fegica e Figisc - Confcommercio. Sul tavolo la richiesta di un incontro con il Governo per fare il punto dopo il decreto varato ieri. Si valutano anche delle autostrade e capire come mai ci sono aumenti stratosferici su ogni litro come Shell e Total, lasciano questo mercato e confrontarci anche con i. Tra l'altro senza ... Benzina: gestori ipotizzano sciopero - Ultima Ora