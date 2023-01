Benzina e mancato taglio delle accise | lite nel governo Il pasticcio costa almeno 600 euro all' anno agli italiani

Sky Tg24

leggi anche Commercianti senza Pos, posso andare via senza pagare Scappare senza pagare la: illecito civile o reato Ilpagamento del rifornimento costituisce senza dubbio un ...... in termini digettito, ogni mese per il taglio generalizzato delle accise). Anche in ... Leggi Anchee gasolio, il governo si auto smentisce. I dati del ministero mostrano che non c'è ... Rincaro benzina, prezzi del carburante in aumento: ecco perché La premier spiega in un video perché il suo governo non è riuscito a prorogare il taglio delle accise deciso da Draghi: «In campagna elettorale non lo avevo promesso». Poi è costretta a replicare a ch ...Il tema del caro carburanti è tornato al centro del dibattito dopo il mancato rinnovo del Governo del taglio delle accise. Si è parlato molto di speculazione delle compagnie, ma in realtà altri… Leggi ...