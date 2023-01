Benzina e gasolio alle stelle | il governo interviene ma alla pompa scende solo di 1 centesimo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le associazioni dei consumatori accusano le società energetiche e i distributori di approfittare degli aumenti dovutifine del calmiere, per aggiungere altri aumenti mascherati

QuiFinanza

"Non è possibile poi non intervenire sulla eccessiva fiscalità che investe, altro tema su cui il Governo deve lavorare introducendo meccanismi automatici di riduzione della ...Dopo i ribassi registrati ieri sulla rete carburanti, anche questa mattina i prezzi dihanno proseguito la discesa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un ulteriore centesimo al litro i prezzi consigliati dei carburanti. Un ... Decreto benzina, cosa cambia da oggi. Verde e diesel fuori controllo: dove costano di più 3' di lettura 11/01/2023 - Torna sul tavolo del Consiglio dei ministri la questione del caro-carburanti, mentre nei distributori si registrano andamenti discordanti dei prezzi. Alcuni, infatti, forse ...Prezzo medio benzina: l’obbligo di esporlo una delle misure contenute nell’ultimo decreto licenziato dal Governo per limitare le speculazioni ...